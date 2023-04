Si aggravano le condizioni di salute di Navalny: forse è stato avvelenato

"Le condizioni di salute di Alexei peggiorano di giorno in giorno. Solo la pubblicità può aiutarlo. Per favore, condividete". Il grido di aiuto a favore di Navalny arriva dai tweet pubblicati dalla sua portavoce, Kira Yarmish. Stando a quanto raccontato dalla donna, l'oppositore russo continua a peggiorare al punto che tra venerdì e sabato scorsi è stato necessario chiamargli un'ambulanza.

Un "dolore acuto allo stomaco", scrive la portavoce. "Negli ultimi 15 giorni di cella di isolamento" il leader dell'opposizione russa in carcere dal gennaio del 2021, "ha perso 8 chili". "Quando Alexei chiede di cosa sia malato, il medico del carcere risponde beffardamente che 'è solo la primavera e tutti hanno delle esacerbazioni'. Noi non escludiamo che per tutto questo tempo in carcere possa essere stato avvelenato con qualcosa che fa peggiorare la sua salute in modo lento ma costante".

Yarmysh commenta poi che "i problemi non si limitano alla sua salute" e ricorda - come annunciato ieri dallo stesso Navalny sui social - che è stato mandato di nuovo in cella di isolamento lunedì per la tredicesima volta. "Uno degli agenti penitenziari ha detto a Navalny che si stava preparando una provocazione contro di lui", ha sottolineato la portavoce. "Le condizioni di salute di Alexei peggiorano di giorno in giorno. Solo la pubblicità può aiutarlo. Per favore, condividete".

Lo stesso Navalny, sempre su Twitter, ieri denunciava le ulteriori restrizioni a cui è stato sottoposto. Tra queste, la proibizione alla passeggiata fuori dalla cella nel pomeriggio, fondamentale per la salute e per godere di un poco di luce solare, cosa che manca a quella delle sette del mattino al freddo e quasi al buio. Inoltre gli hanno ridotto la quota di soldi giornaliera per potersi comprare qualcosa dall'interno del carcere.