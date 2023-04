Alla Parigi-Roubaix un sistema per gonfiare e sgonfiare le gomme durante la corsa

Per l’azienda belga che lo produce rivoluzionerà il mondo del ciclismo e potremmo vederlo in azione domenica alla Parigi-Roubaix. È un dispositivo - autorizzato dall'UCI - capace di regolare la pressione delle gomme durante la corsa, direttamente dal manubrio del corridore. On-the-fly, viene definito.

Un prodotto simile lo avevamo già visto in passato, ma i progressi compiuti da questo nuovo modello hanno suscitato l’interesse di una grande squadra come la Jumbo-Visma.

Durante la corsa sofisticati sensori rilevano il tipo di manto stradale che si sta affrontando, inviano il segnale a una centralina che a sua volta dà il comando a una pompa miniaturizzata di gonfiare o sgonfiare le gomme. Così da aumentare o diminuire l’aderenza con il terreno.

Tutto avviene in tempo reale e in automatico anche se il ciclista ha la possibilità di regolare la pressione manualmente, con un semplice tocco e di tenerla sempre sotto controllo grazie alla connessione con il ciclocomputer.

Gare come la Strade bianche, Gravel e le Classiche del pavé sono i contesti che sfruttano meglio questo sistema. I test effettuati sul percorso della Parigi-Roubaix hanno mostrato un guadagno medio di 20 watt con punte di 60 watt sul ciottolato. Questi risultati giustificherebbero il peso aggiuntivo di circa 250 grammi. Inoltre, in caso di piccole forature il dispositivo è in grado di mantenere la pressione delle gomme fino a fine gara.

Insomma, sembra promettente.

E vedremo domenica se può davvero fare la differenza, con buona probabilità verrà installato sulla bici di Wout van Aert.