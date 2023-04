Allarme droni a Mosca ed in Crimea, giornata di attacchi ucraini. Prigozhin: "Uccidiamoli tutti"

Nella capitale russa cresce l'allarme per i droni ucraini, dopo il ritrovamento di un veivolo senza pilota carico di esplosivo, precipitato alle porte di Mosca, e l'allarme scattato - e poi rientrato - all'aereoporto di Vnukovo, con la chiusura momentanea dello spazio aereo.



Mentre nella battaglia di Bakhmut - secondo quanto dichiarato dal capo dei mercenari Wagner - le forze russe non devono più fare prigionieri i soldati di Kiev, ma "ucciderli tutti". Anzi, bisogna "macellare l'esercito ucraino" per " non dargli l'opportunità di riunirsi per una controffensiva": così Yevgeny Prigozhin, della compagnia militare privata in prima linea nella battaglia per il controllo della cittadina del Donbass che sembra essere diventata il fulcro del conflitto.

Zelensky: "Impossibile rinunciare a Bakhmut"

Ieri il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky ha avvertito che per l'Ucraina è "impossibile" rinunciare a Bakhmut, la cui sorte si intreccia con quella della possibile controffensiva di Kiev. Ma per quest'ultima operazione l'Ucraina lamenta di essere a corto di mezzi militari. E' quanto ha affermato un "furioso" ministro degli Esteri Dmytro Kuleba in un intervento al Consiglio Esteri della Ue, lamentando, secondo una fonte bene informata, come riporta l'Ansa, "la bassa quantità di munizioni" ricevute sinora e la mancanza di missili a lungo raggio.



ansa Josep Borrell

Crimea, l'attacco alla flotta russa a Sebastopoli

Intanto, però, la Russia si sente sempre più minacciata sul proprio territorio a causa degli attacchi con i droni, che Kiev non ammette ufficialmente. Il ministero della Difesa di Mosca ha detto che gli ucraini hanno cercato di colpire con tre droni sottomarini la base della flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli, in Ucraina, ma sono stati intercettati senza provocare danni.

Wp: Cia bloccò piano di Kiev per colpire Mosca

Gli Stati Uniti, timorosi che le azioni sul territorio russo possano portare ad una pericolosa escalation del conflitto, avrebbero convinto le forze ucraine a posticipare attacchi che erano stati programmati nel primo anniversario dell'inizio del conflitto, lo scorso 24 febbraio. E' quanto emerge, secondo il Washington Post, dagli ormai famosi documenti segreti circolati in rete.

Cerchio rosso su anniversario russo del 9 Maggio

Ma il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyakha ha tuttavia smentito: "Perché dovremmo farlo? Cosa risolverebbe un'azione così una tantum?", ha chiesto. Ciò non basta a sopire i timori per possibili attacchi sulla stessa Mosca in occasione dell'anniversario della vittoria contro i nazisti nella Seconda guerra mondiale, il 9 maggio. Ma il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che si svolgerà regolarmente la consueta parata sulla Piazza Rossa, con un discorso del presidente Vladimir Putin.

Proprio la volontà di "rovinare la festa" ai russi sarebbe secondo Prigozhin tra le ragioni che spingono Zelensky ad insistere perché le sue truppe continuino a resistere nel "tritacarne di Bakhmut". Il giorno in cui i russi si saranno impadroniti interamente della città, scatterà la controffensiva ucraina, aggiunge il capo della Wagner, perché lo stesso Zelensky ha bisogno della "più grande vittoria".



"Siamo arrivati a linea pericolosa"

La tensione è alle stelle, ancor più che Mosca ha la presidenza di turno del Consiglio di sicurezza dell'Onu. E proprio ieri, il ministro degli Esteri Sergey Lavrov si è spinto a evocare la Guerra fredda

AP Photo/John Minchillo Sergei Lavrov preside il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite