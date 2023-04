Alto Adige, valanga travolge un gruppo di scialpinisti: 2 morti e un ferito grave

Due morti e un ferito grave: è questo il tragico bilancio di una valanga che questa mattina ha travolto un gruppo di sette scialpinisti in Vallelunga, nei pressi di passo Resia, in Alto Adige.

L'incidente in terra altoatesina si è verificato a circa 2.700 metri di quota, sulla Cima Tiergartenspitz. La valanga ha investito il gruppo di escursionisti: due di loro sono rimasti sepolti dalla neve e sono stati recuperati dal soccorso alpino ormai privi di vita, mentre il ferito è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Bolzano.

Secondo le prime informazioni, si tratta di persone della zona. Sul posto è anche intervenuto il Sagf di Silandro.

La notizia arriva poco dopo quella del ritrovamento dei corpi di altri due scialpinisti, deceduti sotto una slavina nella zona dello Chateau des Dames, montagna della Valtournenche in Val d'Aosta.

A causare la valanga in Valtournenche è stato un distacco spontaneo, quindi non provocato dal passaggio di altre persone. Manca ancora il riconoscimento ufficiale, ma i soccorritori sono ormai convinti che le due vittime siano i due torinesi dispersi da sabato sul Chateau des Dames e per i quali erano scattate le ricerche in serata.

La grande slavina - con uno sviluppo di 800 metri e un fronte di 500 - si è staccata centinaia di metri più in alto rispetto al luogo del ritrovamento dei corpi (quota 2.350 metri). Considerato il momento della partenza dei due scialpinisti, tra le ore 9 e le ore 10, e l'esposizione Est del versante, è probabile che il distacco sia avvenuto tra le 11 e le 12, mentre erano in fase di salita. Gli accertamenti sono affidati ai militari del Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia, che hanno condotto le operazioni di ricerca e recupero assieme ai tecnici del Soccorso alpino valdostano.

Le salme dei due escursionisti sono state portate a Cervinia, in attesa delle operazioni di riconoscimento ufficiale da parte dei familiari e della visita esterna del medico legale.