Inquinamento e salute. Anelli: "Rispettare il pianeta è garanzia per il nostro futuro"

“Naturalmente - conclude il Presidente Fnomceo - tutti noi siamo impegnati a garantire un ambiente il più possibile salubre, attraverso un rispetto sia del mondo animale che del mondo vegetale. Dobbiamo immaginare la salute come una salute globale , condizionata da tanti fattori, dove il rispetto dell'ambiente, il rispetto del nostro pianeta rappresenta per noi la migliore garanzia del futuro”.

Il rispetto dell’ambiente e la promozione della salute globale sono sanciti anche dal Codice di Deontologia medica, all’articolo 5. Nel processo di revisione del Codice, attualmente in corso, queste tematiche avranno uno spazio ancora maggiore.

“Il cambiamento climatico può aggravare i meccanismi per cui si determina più della metà delle malattie infettive che colpiscono le persone, da quelle più lievi, causate dai comuni virus trasmessi dall’acqua, ad altre patologie molto gravi”, si legge in una nota della Fnomceo.

Come evidenzia una recente ricerca, “c’è una grande varietà di agenti in grado di causare malattie (batteri, virus, animali, piante, funghi, protozoi e così via) e ugualmente molti diversi tipi di trasmissione che possono essere interessati dai cambiamenti che stanno modificando il clima- si legge nella nota-. Dagli studi in corso in tante università e centri di ricerca, vediamo che ci sono molte potenziali combinazioni tra i diversi e numerosi rischi climatici e i tantissimi agenti patogeni, combinazioni che lasciano purtroppo immaginare un’alta vulnerabilità umana ai cambiamenti climatici in relazione alle malattie patogene”.

Gli eventi meteorologici estremi derivanti dai cambiamenti climatici – spiegano gli esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità – possono inoltre aggravare anche i rischi per la salute mentale, con un impatto sulla qualità della vita degli individui colpiti e con una possibile compromissione della vita sociale e lavorativa.