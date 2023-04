Ana Obregon, mamma a 68 anni: "Ho usato il seme di mio figlio". La neonata è figlia e nipote

Diventare madre a 68 anni e farlo partendo dal seme del proprio figlio morto. La vicenda, che riguarda in prima persona Anna Obregon, popolare attrice e conduttrice spagnola, accende ancora una volta i riflettori – e le polemiche – sui limiti ammissibili e concessi in merito all’annosa questione della maternità surrogata. “Ti ho giurato che ti avrei salvato dal cancro e ti ho deluso. Ti ho promesso che avrei messo al mondo tua figlia e ora ce l'ho tra le braccia. Quando la abbraccio, provo un'emozione indescrivibile, perché è come se ti stessi abbracciando di nuovo. Ti giuro che mi prenderò cura di lei con l'amore infinito che ho da dare e tu dal cielo mi aiuterai”. L’annuncio della maternità da parte dell’artista arriva con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram con parole che non lasciano spazio alle polemiche perché tutte in nome dell’amore per il figlio, Aless Lequio, scomparso prematuramente a causa di un tumore a soli 27 anni. Prima di questo, gli scatti "rubati" che la ritraevano all'uscita di una clinica di Miami con una neonata in braccio. Poi la conferma shock: sì la figlia è sua ed è stata concepita grazie ai gameti del figlio che non c'è più.

Dato il divieto di ricorrere all’utero in affitto in Spagna, Ana Sandra, questo il nome della bambina, è nata in Florida. "Legalmente è mia figlia e così viene indicato sul suo passaporto”, afferma Obregon nell'intervista rilasciata a ¡Hola!. In un primo momento, con la notizia che rimbalzava sui social fino a diventare trend topic, con leciti dubbi, per chi leggeva, di trovarsi di fronte allo script di un film di Almodovar, sembrava fosse stata la stessa Obregon a portare in grembo la piccola. Poi il chiarimento: il suo ruolo si è limitato a affidarsi alla scelta della gestante e di chi ha fornito il materiale genetico da unire a quello del figlio. Rimane da chiarire ancora se si tratta della stessa persona o di due donne diverse. Edipo è salvo, insomma. O quasi. La tematica è scottante, perché se da un lato si apre la questione morale dello sfruttamento dei corpi che si mettono a disposizione per la pratica, dall’altro pone la domanda del: fino a che punto e, specialmente, fino a che prezzo? Sui social i commenti, a centinaia di migliaia, puntano il dito: si può fare quello che si vuole, non ci sono limiti, se dietro c’è chi può affrontare la spesa. E Anna Obregon è tra chi si può permettere un’operazione del genere: nata a Madrid nel 1955 è tra i volti più noti della tv spagnola per aver condotto per anni ¿Qué apostamos?, la versione spagnola di Scommettiamo che...?.

Il figlio della presentatrice, morto tre anni fa, fu frutto del grande amore con il conte italo-spagnolo Alessandro Lecquio di Assaba y Torlonia, nipote dell'infanta Beatrice di Borbone-Spagna. L'attrice afferma ora che quella di concepire un figlio proprio è stata "l'ultima volontà" di Aless: "Ho preso la decisione di iniziare il processo di maternità surrogata, che come è noto implica la partecipazione di una donatrice di ovulo e di una gestante, il giorno stesso in cui lui è volato in cielo", ha detto a ¡Hola!. Mamma o nonna? Obregón ha poi affermato di non avere intenzione di nascondere alla figlia/nipote l'identità di suo padre biologico. "Le dirò: 'Tuo papà è in cielo e che tu arrivassi era ciò che più desiderava al mondo, e tua mamma è una donatrice, e basta. Che problema c'è?", ha detto.



L'attrice ha anche spiegato al magazine che "tutto il processo" sulla nascita della bimba sarà raccontato in un libro. La capitalizzazione dell’esperienza è già in cantiere? La risposta arriva sempre dal post sui social:

“Il libro che hai iniziato e che ho abbracciato con le mie parole "Il Ragazzo dei Ragni" sarà in vendita il 19 aprile, e poiché era il tuo desiderio il profitto d'autore sarà destinato alla ricerca sul cancro nella tua fondazione @fondazioneslequio. In questo lavoro spiego tutto l'uragano di sentimenti di una madre di fronte alla perdita di un figlio e il lungo cammino per arrivare a questa benedizione e miracolo di bambino Anita, che è tua figlia”. I soldi, quindi, saranno destinati alla ricerca sul cancro: le accuse di far fruttare economicamente il tutto sono state subito respinte al mittente.

