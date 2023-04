Ancora sbarchi a Lampedusa: 705 persone in 24 ore. Quattro naufragi: 2 morti e 17 dispersi

Proseguono senza sosta gli sbarchi di migranti a Lampedusa. La notte scorsa con 19 imbarcazioni, soccorse al largo dell'isola o approdate direttamente sulla terraferma, sono sbarcati complessivamente 705 migranti. Dieci, nello specifico, le carrette agganciate da mezzanotte fino all'alba con a bordo 316 persone. Ieri, invece, gli sbarchi erano stati complessivamente 28 con un totale di 1.117 persone. E sempre ieri, fra l'area Sar italiana e le acque antistanti Lampedusa, si sono verificati quattro naufragi: due i morti, fra cui quello di una giovane donna, tre le persone (compreso un bimbo di 8 mesi) finite al poliambulatorio, 17 i dispersi, per i quali le ricerche vanno ancora avanti, e complessivamente 165 i superstiti portati all'hotspot.

Hotspot di nuovo in emergenza: 2.698 persone a fronte di una capienza di 400 posti

Gli arrivi pesano sul centro d’accoglienza di contrada Imbriacola: in questo momento sono accolte 2.698 persone a fronte di una capienza che non supera i 400 posti. Ieri, con i due traghetti di linea per Porto Empedocle, su disposizione della Prefettura di Agrigento, erano stati trasferiti complessivamente 539 migranti: gli ultimi in ordine di tempo sono stati 359 sulla motonave Pietro Novelli che ha attraccato all'alba a Porto Empedocle. Per oggi, la Prefettura, d'intesa con il Viminale, ha disposto un ulteriore spostamento, con la nave di linea, di 180 che dopo l'arrivo a Porto Empedocle verranno portati a Messina, Palermo, Caltanissetta e in Basilicata e Molise.

Sbarcati a Ravenna i 69 migranti della nave Humanity 1

Ha attraccato al porto di Ravenna la Humanity 1 della Ong SOS Humanity con a bordo 69 persone, di cui 20 minorenni non accompagnati, in maggioranza sedicenni.

Piantedosi e Valenti oggi a Lampedusa: andranno all'hotspot di contrada Imbricola che ospita 2.698 migranti

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nelle prossime ore sarà a Lampedusa dove verrà accolto dal prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, e dal sindaco delle Pelagie Filippo Mannino. Il capo del Viminale, accompagnato da una delegazione del ministero, visiterà l'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 2.698 ospiti e poi si sposterà al Comune. Sarà una visita di poco meno di un'ora e mezza quella del ministro Piantedosi che sarà accompagnato dai prefetti Maria Teresa Sempreviva e Paolo Canaparo, e da Valerio Valenti, capo dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione nonché commissario delegato per lo stato d'emergenza migranti, Francesco Messina, direttore centrale Anticrimine del dipartimento Pubblica sicurezza e dal direttore centrale dell'Immigrazione e della polizia delle frontiere, Claudio Galzerano, e dal capo della segreteria tecnica del ministro Maria Pia Terracciano.

Piantedosi prima sarà in piazza d'Aragona e Tagliavia a Castelvetrano (Tp) dove prenderà parte alla cerimonia di svelamento della teca contenente l'auto di scorta, la "Quarto Savona 15", di Giovanni Falcone. Subito dopo l'esecuzione dell'inno nazionale, da parte della banda del Comune di Castelvetrano, il capo del Viminale raggiungerà l'aeroporto militare di Trapani-Birgi da dove, con un velivolo dei vigili del fuoco, si sposterà a Lampedusa.