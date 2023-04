Sigaretta elettronica, Antitrust apre istruttoria su Amazon e Bat: "Informazioni ingannevoli"

L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Bat Italia e di Amazon per presunta pubblicità ingannevole sulle sigarette elettroniche. Lo si legge in una nota dell'Agcm secondo la quale le società Bat Italia e Amazon nei messaggi promozionali del dispositivo Glo Hyper X2 ometterebbero informazioni o fornirebbero informazioni ingannevoli in merito ai rischi per la salute legati all'uso del prodotto e al divieto di utilizzo per i minori. Nei messaggi con cui si pubblicizza Glo Hyper X2 non viene esplicitato, o viene affermato in maniera inadeguata, che il suo utilizzo comporta l'emissione di nicotina.

Il dispositivo, ricorda l'Agcm, è "il modello più recente di prodotto a tabacco riscaldato sviluppato e messo in commercio da British American Tobacco. Glo Hyper X2 viene presentato come un'alternativa alla sigaretta tradizionale perché è un prodotto da fumo, di nuova generazione, costituito da un dispositivo elettronico in cui va inserito uno stick di tabacco, che viene riscaldato ad alta temperatura, ma non bruciato. Il tabacco contiene nicotina, sostanza che ha la capacità di indurre dipendenza e che, a concentrazioni elevate, è nociva per la salute".

E proprio l'assenza dell'avviso sugli effetti della nicotina è quanto l'Autorità contesta. "Nei messaggi con cui si pubblicizza non viene esplicitato, o viene affermato in maniera inadeguata, che il suo utilizzo comporta l'emissione di nicotina; in alcuni messaggi, anzi, si afferma esplicitamente che il consumo è "senza nicotina". Analoghe carenze informative riguardano l'avvertenza che il prodotto è destinato a un pubblico adulto".

Secondo la ricostruzione, l'assenza di informazioni essenziali nei messaggi promozionali del prodotto potrebbe "indurre i consumatori a prendere una decisione commerciale diversa da quella che altrimenti avrebbero assunto, esponendo questi ultimi, e in particolar modo i minorenni, al rischio di subire inconsapevolmente danni alla propria salute". Per l'attività promozionale è stata coinvolta anche la stessa Amazon, in qualità di venditore diretto del prodotto attraverso la propria piattaforma online.