Anziana disabile muore tra le fiamme del suo appartamento a Roma

Una donna di 76 anni, disabile e impossibilitata a camminare, è morta nel rogo dell'appartamento in cui abitava.

La tragedia è avvenuta al Pigneto, popolare quartiere di Roma. In casa con lei il marito di 77 anni e il figlio di 51: i due sono riusciti a scappare dall'abitazione.

Da una prima ricostruzione a scatenare l'incendio potrebbe essere stata una candela, accesa a causa della mancanza di energia elettrica, che avrebbe dato fuoco poi al materasso troppo vicino. Per la vittima non c'è stato scampo.

Ma dai vicini arriva il dubbio che il dramma fosse, in qualche modo, annunciato: "In quella casa c'erano segnali di disagio che nessuno ha raccolto e che potevano essere dei campanelli d'allarme".

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Roma Casilina, il personale del 118 e i carabinieri del Nucleo Investigativo di via In Selci per i rilievi di rito.

Sono stati i pompieri a trovare, intorno alle 21.30, il corpo senza vita della donna, al secondo piano di uno stabile di sette. L'appartamento è stato posto sotto sequestro.