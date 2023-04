Apertura negativa per le principali piazze europee

Non aprono bene i listini europei. Milano la peggiore apre in negativo di quasi un punto e mezzo ma poi recupera progressivamente. (-1,00%).

Riescono meglio a contenere le perdite Londra (-0,14) Parigi (-0,28) e Francoforte (-0,12).

Mercati europei negativi dunque dopo che venerdì, con un recupero nelle ultime ore, soprattutto Milano, erano riusciti a riportare in positivo il bilancio settimanale.

Attesi per oggi i dati sulla fiducia delle imprese in Germania

Sono giorni in cui pesano molto sui mercati l'attesa e l'analisi dei risultati trimestrali delle grandi multinazionali. La scorsa settimana i deludenti risultati del settore auto hanno trascinato verso il basso anche Wall Street. Nasdaq e Dow Jones nell'arco della settimana hanno perso circa mezzo punto ciascuno. E i futures per oggi non promettono nulla di buono. (Dow Jones -0,49%; Nasdaq -0,56%)

Sui mercati asiatici, questa mattina, solo Tokyo ha chiuso appena sopra la parità (+0,10%)nei giorni del debutto della nuova dirigenza della banca centrale. Decisamente negativi invece i listini cinesi (Hong Kong -0,96% Shanghai -1,18%) e Seoul (-0,82%).

Prosegue il calo del petrolio, il brent a 80,45 dollari al barile così come l'oro che oscilla in queste ore intorno ai 1990 dollari l'oncia