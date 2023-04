Armocromia, lo studio dei colori che irrompe nel dibattito politico

Analisi del colore finalizzata alla valorizzazione dell’aspetto estetico di una persona a partire dalle sue caratteristiche cromatiche (tonalità dell’incarnato, colore degli occhi e dei capelli). Questo è l'armocromia secondo l'Accademia della Crusca. E dopo l'intervista a Elly Schlein al magazine Vogue , ormai lo sanno un po' tutti.

Una lunga serie di domande alla segretaria del PD, oltre trenta, con risposte articolate, a tutto campo, dalla politica alla crisi climatica, e poi due righe sul suo look e la consulenza dell'armocromista. Quest'ultimo dettaglio ha prodotto fiumi di inchiostro sui giornali di oggi, gli opinionisti si sono divisi tra l'opportunità o meno della leader del maggior partito di opposizione di esprimersi sulle consulenze a lei offerte dall'esperta di immagine Enrica Chicchio. La Repubblica ha intervistato quest'ultima che ha spiegato in cosa consista esattamente il lavoro dell'armocromista e come è esplosa questa tendenza: "È una pratica nata per le dive di Hollywood, ai tempi del Technicolor. In Italia ha preso piede da dieci anni, anche se solo negli ultimi due si è alzata davvero l'onda. E io ora la cavalco", dice Chicchio, e poi precisa che la segretaria del PD, dal look acqua e sapone, armocromicamente parlando “è un inverno”.

L’armocromia non è una novità, almeno non per gli under 40 che frequentano i social (Schlein in questo è semplicemente una figlia del suo tempo, ha scelto una diretta Instagram per presentare la nuova segreteria del partito ). Come ricorda anche la Crusca, la ricerca dell’hashtag #armocromia restituisce quasi 300mila post su Instagram e più di 350 milioni di visualizzazioni su TikTok.

A ogni persona si addicono alcuni colori, adeguati sia al fenotipo che al carattere. Dunque abbigliamento e trucco, per valorizzare una persona, dovrebbero essere armonizzati all'aspetto fisico e alla sua personalità.

Secondo l’armocromia, ognuno di noi rientra in una categoria associabile ai colori tipici di una delle quattro stagioni: primavera, estate, autunno, inverno. A ogni stagione, e sottogruppo, è abbinata una palette di colori da utilizzare nell’abbigliamento (e non solo); l’unione tra i colori della palette e l’incarnato della persona creerebbe un’armonia cromatica in grado di esaltarne le caratteristiche estetiche, ad esempio, illuminando il viso e facendo risaltare i colori naturali.

Quanto alla polemica del giorno, Elly Schlein su Vogue, proprio all'indomani della presenza della segretaria nella piazza milanese del 25 aprile (lei indossava un fazzoletto rosso dei partigiani sopra al trench sartoriale), è utile ricordare che molti altri leader prima di lei si sono prestati a copertine su magazine di moda e di costume.