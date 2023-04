Arrestato il latitante Zappia: era stato condannato a 10 anni in Francia

Giuseppe Zappia è stato catturato dopo oltre due anni di ricerche.

Il latitante, ritenuto responsabile dell'importazione di una tonnellata di cocaina dal Sud America alla Francia, era stato condannato a 10 anni dalla giustizia d'oltralpe.

L'uomo, 42 anni, si nascondeva nella provincia di Reggio Calabria, nelle campagne di Taurianova, ed è stato fermato dalle forze dell'ordine mentre si trovava a bordo di un fuoristrada assieme alla moglie.

Su di lui pendeva un mandato di cattura europeo, con l'accusa di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per la quale dovrà espiare la pena residua di 6 anni e 5 mesi di reclusione.

Il narcotrafficante si era nascosto negli ultimi tempi all'ultimo piano di un edificio di vecchia costruzione nella frazione di San Martino. Una zona, spiegano gli inquirenti, isolata e lontana dalle principali strade, difficile da stanare.

I carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro in poco meno di un mese hanno catturato un altro latitante, Michelangelo Raso, colpito da un ordine emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria poiché condannato a una pena di 8 anni e 6 mesi di reclusione per reati in materia di armi, rapina e ricettazione.

L'arresto di oggi è frutto anche della cooperazione internazionale di polizia, coordinata dallo specifico servizio nell’ambito della Direzione Centrale della polizia criminale del Ministero dell’Interno.

L'operazione si inserisce nell’ambito di un ampio progetto messo in campo dalla Procura generale della Repubblica di Reggio Calabria, guidata dal procuratore generale Gerardo Dominijanni che ha rafforzato il coordinamento delle attività delle forze di polizia per la ricerca e la cattura dei latitanti destinatari di provvedimenti definitivi.

Zappia, dopo le formalità di rito, è stato portato in carcere a Palmi a disposizione del procuratore generale presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria in vista delle procedure per l'estradizione.