Arrestato in Tunisia Rached Ghannouchi, il leader storico del partito Ennahdha

Rached Ghannouchi, il capo del partito tunisino di opposizione, Ennahda, è stato arrestato. Lo rendono noto fonti del partito. La polizia tunisina avrebbe fatto irruzione direttamente nella casa del principale leader del partito.

Ghannouchi è stato condotto alla caserma di El Aouina a Tunisi su ordine della procura antiterrorismo. Secondo la radio locale Mosaique Fm, Ghannouchi sarà interrogato sul contenuto di un video diffuso in rete mentre discuteva con alcuni membri del Fronte di Salvezza nazionale, principale coalizione di opposizione al presidente Kais Saied, e diceva che "la rimozione dell'Islam politico è un progetto di guerra civile".

Ennahdha ha fatto sapere che Ghannouchi è stato prelevato dalle forze dell'ordine al suo domicilio dalla polizia tunisina che è penetrata nella casa del leader del partito, ha perquisito l'abitazione e ha detto al capo dell'opposizione che lo avrebbero portato in una stazione di polizia per essere interrogato. L'episodio è stato raccontato da due fonti del partito Ennahdha.

Ghannouchi era a capo del parlamento sciolto nel luglio 2021 con un colpo di Stato da parte di Saied.

Non si tratta del primo arresto di politici in contrasto con il governo in carica. Quest'anno la polizia ha arrestato diverse personalità politiche di spicco in Tunisia, tutte accomunate dalla caratteristica di essere all'opposizione rispetto al presidente Kais Saied, comprese altre figure di spicco di Ennahda, un partito islamista che era il più grande in parlamento, ma che il presidente Saied ha chiuso nel 2021.