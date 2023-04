Arriva il primo traghetto completamente elettrico

Il 2050 non è tanto lontano, ma forse è troppo tardi per ripulire l’aria che respiriamo. Shell a livello mondiale in partnership con l'Autorità Marittima e Portuale di Singapore ha lanciato il primo traghetto completamente elettrico. Una novità per Singapore ma anche per Shell. Altri due traghetti completamente elettrici sono previsti entro la fine di agosto 2023.