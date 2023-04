Arrivano nuovi provvedimenti nei confronti della Juventus dopo la partita di Coppa Italia

Siamo alla vigilia di Coppa Italia per Inter e Juventus. Domani sera, a San Siro, le due rivali si giocheranno l’accesso alla finalissima, dopo la partita di andata, che ha sollevato moltissime polemiche. La sfida di andata dell’Allianz Stadium, di fatto, non è ancora conclusa: il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha deciso di concedere la grazia a Lukaku, revocando la squalifica, mentre la Questura di Torino è al lavoro per fare ulteriore chiarezza sugli episodi di razzismo avvenuti nel finale.

La questura, ha adottato 171 contravvenzioni per violazione del regolamento d'uso dell'impianto sportivo nei riguardi di altrettanti tifosi juventini che hanno intonato cori razzisti in occasione della semifinale di Coppa Italia Juventus-Inter dello scorso 4 aprile. Cori intonati soprattutto nella fase finale del match prima e dopo che il nerazzurro Lukaku calciasse il rigore dell'1-1 siglato a fine partita. La Juventus ha individuato e bandito i due tifosi protagonisti di ululati ed insulti razzisti nei confronti del belga, mano pesante anche della Questura di Torino che ha inflitto ai tifosi coinvolti un provvedimento Daspo.

171 tifosi della Juventus sono stati raggiunti dal provvedimento della questura, la Digos di Torino, attraverso audio e filmati provenienti dallo Stadium, ha infatti individuato altri sostenitori bianconeri che hanno rivolti insulti o ululati nei confronti di Lukaku. Tali decisioni sono state trasmesse alla procura federale della Figc.