Elon Musk ha twittato che il primo attesissimo lancio della Starship potrebbe avvenire il 17 aprile

Con un tweet pubblicato oggi (lunedì 10 aprile) Elon Musk ha annunciato che il primo attesissimo lancio della Starship potrebbe avvenire la terza settimana di Aprile. Un "avviso di pianificazione" pubblicato dalla Federal Aviation Administration (FAA) il 4 aprile affermava che la data prevista per il lancio era lunedì 10, ma elencava le date di backup come martedì e mercoledì di questa settimana. Anche Musk ha detto la scorsa settimana che Starship sarebbe stata pronta per il lancio questa settimana. Lunedì la FAA ha però emesso un avviso rivisto in cui si afferma che il lancio potrebbe ora avvenire il 17 aprile. SpaceX infatti deve ancora ottenere la licenza di lancio proprio dalla FAA.

In questa nuova corsa a rimettere piede sul nostro satellite i concorrenti sono molti di più di quelli che parteciparono alla sfida degli anni ’60 tra Usa e Urss. Questa volta partecipa anche l’Europa, che fornisce componenti tecnologici alla missione della Nasa, l'Agenzia spaziale degli Stati Uniti, e soprattutto la Cina che sarebbe intenzionata a portare l’uomo sulla Luna nel 2030. In pole position però ci sono ancora gli Stati Uniti che stanno sviluppando ben due missioni parallele per portare nuovamente per primi un essere umano sul suolo lunare, con Il programma Artemis della Nasa e la Starship di SpaceX.

Cerchiamo di fare chiarezza Le missioni Apollo della fine degli anni 60 prevedevano che un solo razzo trasportasse con sé tutto il necessario per staccarsi da terra, arrivare in orbita lunare, sganciare il lander (la navicella che atterra fisicamente sulla Luna) e riportare poi l’equipaggio sulla Terra a missione terminata. Negli anni ’20 del 2000 la missione è un po’ più complessa e prevede la collaborazione dei mezzi della Nasa e della SpaceX di Elon Musk. Il programma Artemis

ANSA/EPA Nasa, missione Artemis

Il programma Artemis è un vettore composto da un razzo molto potente che serve a portare una capsula fuori dall’orbita terrestre. Il razzo si chiama SLS (Space launch system) mentre la capsula, che accoglie gli astronauti, si chiama Orion. La Orion, una volta staccatasi dal primo stadio, raggiunge l'orbita terrestre da cui si lancia verso la Luna. La Orion riporta anche l'equipaggio sulla Terra alla fine della missione rientrando in atmosfera grazie allo scudo termico e frenata da alcuni paracadute per poi tuffarsi nell'oceano dove viene raggiunta dai soccorsi che prelevano l'equipaggio come avveniva per le missioni Apollo. La Orion non prevede di essere riutilizzata se non in alcune parti. Il programma di SpaceX

SpaceX Starship sulla rampa di lancio in Texas

Il programma di SpaceX invece è composto sempre da un razzo abbastanza potente da portare una navicella fuori dall’orbita del nostro pianeta chiamato Super Heavy che spinge la SpaceX’s Starship spacecraft, un’astronave a tutti gli effetti, progettata per poter atterrare sulla Luna (ed in futuro forse su Marte) e poter poi decollare nuovamente per portare indietro carico ed astronauti. La SpaceX’s Starship spacecraft è pensata anche per essere riutilizzata come lo era lo Space Shuttle. L'insieme di razzo ettore e navicella viene chiamato semplicemente Starship. La missione lunare

Nasa Schema dell'operazione per tornare sulla Luna

Il progetto americano prevede che la Starship decolli senza equipaggio e che si vada a posizionare in orbita lunare, in attesa di venir rifornita di carburante. Una volta fatto il pieno, accoglierà gli astronauti, trasportati in orbita lunare dalla terza missione del vettore Artemis e dalla capsula Orion che poi si parcheggerà in orbita. L'astronave di SpaceX li accompagnerà sul suolo lunare e li riporterà in orbita. Risaliti sulla Orion verranno riportati a terra, mentre non è ancora chiaro cosa succederà alla Starship che resterà parcheggiata in orbita attorno alla Luna. Probabilmente diventerà la base per futuri progetti. Gli astronauti resteranno sulla luna per circa sei giorni, il doppio della missione Apollo più lunga che nel 1972 restò sulla superfice del nostro satellite tre giorni. La Nasa spera di riuscire a fare tutto questo entro il 2025, un piano tutt’altro che semplice visto che ad oggi la Artemis ha fatto solamente una missione propedeutica, che ha raggiunto la Luna senza equipaggio tornando dopo 26 giorni, partita il 26 novembre del 2022 con ben due anni di ritardo sul programma e che la Starship di SpaceX non ha ancora fatto il suo primo volo. Pochi giorni fa la Nasa ha presentato l'equipaggio di quattro astronauti che tornerà per primo a sorvolare la Luna, con la missione Artemis 2, senza però scendere sul satellite. Sono gli ex piloti di caccia della Marina degli Stati Uniti Reid Wiseman e Victor Glover, l'astronauta veterana della stazione spaziale Christina Koch e l'astronauta canadese Jeremy Hansen.