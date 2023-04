AS Roma, il Ceo Pietro Berardi via dal club con effetto immediato

Berardi, recentemente indagato per il caso plusvalenze sospette, è stato allontanato, sostengono fonti vicino alla Roma, per visioni differenti rispetto a quelle del presidente Dan Friedkin.

Berardi è stato nominato amministratore delegato della società nell'ottobre del 2021 a seguito dell'allontanamento di Guido Fienga.

In precedenza, il manager aveva ricoperto numerosi incarichi in posizioni di rilievo in importanti società di livello internazionale in tutto il mondo.

Nel suo curriculum si trovano esperienze in Generali Assicurazioni, come analista finanziario per l’area del Sud America; in Royal Dutch Shell, Fiat Chrysler e Nissan e nel 2020 è stato presidente e ceo di Pirelli in Nord America.