Atletica, Jacobs e Kerley si beccano sui social e nella disputa entrano anche Bolt e Michael Johnson

Marcell Jacobs e Fred Kerley si beccano sui social e nella disputa intervengono Usain Bolt e Michael Johnson. In vista dei 100 metri ai Mondiali di Budapest in programma ad agosto, la sfida corre veloce su Twitter e Instagram. Lo statunitense Kerley, campione iridato, non ha mai accettato la sconfitta contro l'italiano nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo, dove l'azzurro ha conquistato l'oro con 9”80 contro i 9”84 dell'americano.

gettyimages Marcell Jacobs taglia il traguardo davanti a Fred Kerley nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo

Ai Mondiali di Eugene (Stati Uniti), cui Jacobs mancava perché infortunato, Kerley ha vinto l’oro ma non è riuscito a battere il tempo dell'azzurro alle Olimpiadi fermandosi a 9”86. Dopo la vittoria, Kerley si è sfogato insultando pesantemente l'italiano. Pochi giorni fa l'ultimo episodio di una rivalità cresciuta nel tempo. Durante una diretta social con Justin Gatlin, medaglia d'oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Atene 2004, a Kerley è stata fatta una domanda sulla sconfitta di Jacobs agli Europei Indoor per opera di Samuele Ceccarelli. E qui è arrivato l'affondo: “Le gare indoor sono indoor, i veri cani ("the real dog") sono quelli che vengono a misurarsi all’aperto. Jacobs è un vero cane? Non credo e sono del tutto sincero”. Un'espressione in slang americano per indicare che, secondo Kerley, Jacobs non è un atleta di livello. L'azzurro ha replicato pubblicando su Instagram la foto del momento in cui supera Kerley sul traguardo di Tokyo e il commento: "Quando vuoi e dove vuoi, ma ricordati che quando contava di più è finita così".

Solo pochi centesimi di secondo e l'americano ha replicato su Twitter che era pronto per la sfida. Tanto da strappare a Usain Bolt un tweet estremamente eloquente anche se sintetico: "Track getting spicy", "la pista si fa incandescente" o, più letteralmente, "piccante".