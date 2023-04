ATP Madrid 2023, brutta sconfitta per Musetti che cede a Hanfmann in due set 6-4 7-6

Dopo le belle vittorie di Cecchinato, di Vavassori e soprattutto di Arnaldi che ha battuto la testa di serie numero 4 Kasper Ruud, è arrivata la prima sconfitta italiana. Musetti, 21enne di Carrara, n.18 ATP e 15esima testa di serie del torneo, reduce dalle semifinali a Barcellona, è sceso in campo per il secondo turno del torneo spagnolo. Cocente sconfitta del toscano contro il tedesco Yannick Hanfmann, 108 del ranking internazionale, proveniente dalle qualificazioni. Punteggio finale 6-4 7-6. Un match in continua rincorsa per l'azzurro, domato dal tedesco che ha comandato l'incontro sin dai primi giochi, sfruttando soprattutto il servizio con tante variazioni. Il torneo spagnolo, è il quarto Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi pari a 7.705.780 euro.