L'autodromo di Imola diventa sede per matrimoni e unioni civili, solo per coppie in pole position

Turbomatrimoni per coppie in pole position. L’Amministrazione comunale di Imola dà il via libera ai matrimoni e unioni civili in autodromo. Ma per qualcuno potrebbero essere anche considerati quasi “matrimoni religiosi”, se pensiamo alla fede e la passione degli abitanti della motor valley per questo tempio pagano.

Bisogna pur considerare che in questa zona dell'Emilia Romagna producono 16 mila imprese con 66 mila addetti in un raggio di 100 km, si tratta un distretto dorato che intorno alla passione per i motori ha costruito un filiera d'oro.

Ci si potrà sposare nella sala "Ayrton Senna", posta nell'Autodromo Internazionale "Enzo e Dino Ferrari", che diventa un vero Ufficio di Stato Civile distaccato.

Nei mesi da ottobre a marzo la sala è disponibile nelle giornate di sabato e domenica di ogni settimana; nei mesi da aprile a settembre, nelle giornate di martedì e mercoledì di ogni settimana. Per ogni celebrazione dovrà essere garantito un allestimento che comprende un tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate alla sottoscrizione di atto pubblico; 4 sedie o poltroncine: una per ciascuno degli sposi e una per ciascuno dei testimoni; una sedia o poltroncina per il celebrante e 10 sedie per gli ospiti. Ulteriori allestimenti o addobbi potranno essere concordati tra i richiedenti e la società che gestisce la concessione.

La tariffa dovuta dagli sposi al Comune è la stessa che oggi viene pagata per le cerimonie nella Rocca sforzesca e a palazzo Tozzoni, ovvero 410 euro per le coppie residenti a Imola e il doppio, ovvero 820 euro, per le coppie non residenti.

Si potrà anche fare il servizio fotografico sulla pista o sulla torre dell’autodromo e utilizzare simulatori di guida.