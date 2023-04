Bagnaia vince la Sprint Race del Gp delle Americhe ma non è ancora primo in classifica mondiale

Bandiera a scacchi per la Ducati di Pecco Bagnaia che vince la Sprint Race dell’AmericansGP, Alex Rins mette la sua Honda sul secondo gradino del podio, mentre sul terzo si parcheggia Jorge Martin con la Ducati. Bezzecchi, anche lui su Ducati chiude sesto e conserva un punto di vantaggio in classifica mondiale su Bagnaia. Sei moto italiane nelle prime sei posizioni , 5 Ducati ed un a Aprilia.

A 4 giri dalla fine Rins passa Espargaro e diventa secondo, Bagnaia allunga è adesso ha più di 2 secondi di vantaggio sul secondo, Espargaro va lungo e Jorge Martin lo passa diventando terzo. Cade anche Alex Marquez , Luca Bezzecchi passa Zarcò e si mette in sesta posizione e recupera la testa della classifica mondiale per un punto.

Partono i piloti per i 10 giri della Sprint Race del sabato sul circuito delle Americhe ad Austin in Texas. Temperature molto alte su un circuito considerato uno dei più faticosi del mondiale MotoGP. In prima fila “ Pecco ” Bagnaia su Ducati in pole position, poi Alex Rins su Honda e Luca Marini ancora su Ducati. Partono bene Alex Rins e Bagnaia, male Luca Marini che va lungo alla prima curva, benissimo Fabio Quartararo su Yamaha che è quarto ed Alex Espargarò su Aprilia terzo.

Bagnaia: “Sono molto contento, vittoria non facile”

"Sono partito molto bene e ho iniziato subito a spingere, cercando un buon passo per crearmi vantaggio. Non è stato facile, c'era molto calore in pista, ma sono molto contento ed ora posso concentrarmi già in vista della gara di domani per cercare di concludere al meglio il weekend". Così Francesco Bagnaia dopo il trionfo nella Sprint Race del Gran Premio delle Americhe.