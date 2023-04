Bene le Borse europee, Asia contrastata nonostante balzo Pil cinese

Avvio in positivo per i mercati europei, con Milano in rialzo di oltre mezzo punto percentuale e gli altri listini principali tra +0,2 e +0,4%.

Contrastate invece le Borse asiatiche: positive Tokyo e, in modo più contenuto, le Borse della Cina continentale, in rosso Seul e Hong Kong. Questo nonostante il dato migliore delle attese sul prodotto interno lordo cinese, che nel primo trimestre è cresciuto del 4,5%, spinto dalla fine della politica Covid zero. Delude invece la produzione industriale, che per il secondo mese consecutivo cresce ma meno delle previsioni.

Più evidente l'effetto del dato della crescita cinese sui mercati delle materie prime, e in particolare sul prezzo del petrolio, che dopo un paio di sedute in stallo e poi in calo oggi inverte la tendenza, tornando sopra gli 85 dollari al barile. La Cina è infatti il primo importatore di greggio al mondo, e una ripresa della crescita economica significa aumento della domanda.

Incide sul prezzo del petrolio anche il recupero del dollaro, che risale anche nei confronti dell'euro, oggi sotto quota 1,0950 dopo aver superato 1,10 a più riprese la scorsa settimana.