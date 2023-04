Berlusconi, il bollettino: "In lento e progressivo miglioramento"

Il quadro clinico del Presidente Silvio Berlusconi "appare in lento ma progressivo miglioramento. Proseguono le cure e il monitoraggio delle funzionalità d'organo". Si legge nel bollettino odierno firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri dell'ospedale San Raffaele di Milano.

Berlusconi è ricoverato in un reparto di degenza ordinaria, dopo aver lasciato la terapia intensiva nella quale si trovava dal 5 aprile in seguito a una polmonite, complicanza di una leucemia cronica. “Ha grande voglia di tornare” ha detto Antonio Tajani. Il vicepremier e ministro degli Esteri auspica che il cavaliere “possa farsi sentire alla grande manifestazione di Forza Italia a Milano il 5 e 6 maggio”. Ma, aggiunge, "è bene che si curi e che guarisca completamente".

Dall'ospedale Berlusconi si tiene informato sui passi del partito e degli alleati. Nelle scorse ore, le telefonate con Tajani e Salvini. “Stavo per entrare in Vaticano per un incontro sul giubileo e ho ricevuto la telefonata. L'ho sentito con una voce forte” ha commentato ancora Tajani. E di bellissima sorpresa parla Salvini: “Che bello sentirti” sono state le parole del leader della Lega. Una telefonata di pochi minuti, terminata con una battuta sul passaggio del turno del Milan in Champions League.

Anche oggi, in visita in ospedale, il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri. Dal giorno del ricovero, non ha mai mancato di andare a trovare Berlusconi. Come Paolo, il fratello del cavaliere.