Joe Biden a Belfast, missione pace

25 anni fa fu determinante la spinta dell'amministrazione americana, presidente Bill Clinton, per favorire l’accordo di pace tra il premier britannico Tony Blair, quello irlandese Bertie Ahern e le fazioni politiche dell'Irlanda del Nord. Così la visita di Joe Biden ricorda e aggiorna quell’impegno, tanto più da parte di un presidente dalle lontane ma solide origini familiari irlandesi come lui.

Nel Venerdi Santo del 1998 fu siglata un'intesa storica che di fatto rendeva le sei contee del Nord a sovranità condivisa tra Londra e Dublino, portando alla fine della guerriglia armata che aveva causato più di tremila vittime in tre decenni. La libera circolazione di persone e merci sulla base delle norme europee aveva garantito la scomparsa dei controlli di frontiera.

Ora la Brexit complica le cose. La nuova intesa con Bruxelles non risolve la questione, sono tornati i paramilitari per strada, i rischi di ripresa della violenza sono concreti. Lo si è visto nelle ultime settimane con il ferimento di un alto dirigente di polizia, in condizioni gravissime, e le molotov lanciate contro camionette della polizia a Derry proprio durante il weekend pasquale. Cresce il malcontento degli unionisti che paralizzano il parlamento locale.

La giornata a Belfast potrebbe vedere la loro protesta prendere come bersaglio il presidente americano e soprattutto il premier britannico Sunak.