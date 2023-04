Biden in visita in Ulster e poi in Irlanda, con un occhio allo stallo tra i partiti

Un presidente venuto “per ascoltare”. Sono queste le uniche parole pronunciate da Joe Biden a margine del breve faccia a faccia con il premier britannico Rishi Sunak, inaugurando in un hotel di Belfast la prima giornata della sua visita sull’isola, in agenda fino a tutto il 14 aprile. Una visita che prevede oggi un intervento del capo della Casa Bianca per il 25esimo anniversario dello storico Accordo di pace in Irlanda del Nord del Venerdì Santo 1998. Poi Biden si trasferirà dall'Ulster britannico alla vicina Repubblica d'Irlanda.

Il trattato è stato citato da Papa Francesco nel corso del Regina Coeli del Lunedì dell’Angelo, a proposito della situazione attuale in Ucraina e di come quella strada possa essere un utile tracciato da percorrere in vista d’una futura, auspicata risoluzione del conflitto tra Mosca e Kiev.

“Sono qui per ascoltare”: Biden ha risposto, quindi, così ai giornalisti che gli chiedevano del significato dell'incontro in programma con i leader dei vari partiti nordirlandesi, unionisti e repubblicani, alle prese con una situazione di stallo politico locale prolungato. Mentre ha ignorato domande sull'Ucraina, sul presunto leak di documenti segreti del Pentagono o ancora sulle prospettive di un accordo di libero scambio commerciale post-Brexit fra Usa e Regno Unito. Si è invece limitato a esaltare “il panorama”, visibile dalla finestra davanti a lui.

Il presidente Usa ha raggiunto Dublino

Il presidente americano è atterrato a bordo dell'Air Force One all'aeroporto internazionale di Dublino, per la seconda parte della sua visita nell'isola d'Irlanda, dopo aver lasciato Belfast e il territorio britannico dell'Irlanda del Nord. Previsto ora il trasferimento del corteo presidenziale nella contea di Louth, per visitare il castello di Carlingford e i luoghi da dove partirono nell'800 i suoi antenati quando migrarono negli Stati Uniti.

Domani è il giorno degli eventi ufficiali nella capitale irlandese, con l'incontro col presidente Michael Higgins e il primo ministro Leo Varadkar e l'atteso discorso al Parlamento. La visita di Biden sull'isola si concluderà con l'ultima tappa nella contea di Mayo, da dove provenivano altri antenati del presidente americano dalle radici orgogliosamente irlandesi.