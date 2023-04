Arrestato il fondatore di Anonymous Russia, membro degli hacker filorussi di Killnet

Arrestato in Bielorussia uno dei leader del gruppo hacker filorusso Killnet: è un 18enne bielorusso ed era a capo di Anonymous Russia. Non si sa di cosa sia accusato. Lo ha detto il fondatore di Killnet nel suo canale Telegram.

Il rapporto afferma che il fondatore del gruppo Killnet noto con il soprannome Killmilk ha deciso di “deanonimizzare” il membro della comunità arrestato. Secondo lui, il capo di Anonymous Russia è un cittadino bielorusso di 18 anni, studente del liceo, Arseniy Eliseev, noto con i nick Raty o Mr. Raty e residente a Gomel. Ora si trova in stato di fermo, in custodia cautelare, in una cella di isolamento presso l’ufficio investigativo di Gomel.

Secondo il quotidiano online "Nasha Niva", recentemente Eliseev è stato ricercato dalla polizia locale. Era uscito di casa il 14 febbraio scorso, diretto verso la stazione ferroviaria di Gomel, ed è scomparso. La data di inizio del procedimento penale e l'articolo in base al quale è stato posto in un centro di custodia cautelare sono sconosciuti.

Dopo la diffusione della notizia dell'arresto di Eliseev, sul canale Killmilk sono apparse minacce contro i servizi speciali bielorussi. “Se non rilasciano Rati, sarà la fine della Bielorussia. P.S. KILLMILK. La Repubblica di Bielorussia è sulla lista nera", ha scritto il responsabile del progetto. I messaggi sono stati poi cancellati. Il gruppo di hacker filo-russo Killnet, secondo affermazioni dei suoi membri, è coinvolto in attacchi alle strutture governative degli Stati Uniti e dell'UE. Ad aprile, il capo del team di Killmilk ha riferito di aver violato "i server del Comando per lo sviluppo del combattimento e dell'Agenzia di approvvigionamento, supporto e acquisti della NATO, nonché i centri di addestramento informatico". Il gruppo comprende più di 4.500 persone che "non hanno nulla a che fare con il governo [russo]", ha comunicato l’amministratore di Killmilk all’agenzia giornalistica russa Lenta.ru, affermando che gli hacker avevano deciso di "concentrarsi sull'aiuto nella lotta contro l'Ucraina e i paesi della NATO". Killmilk ha nominato a capo di Anonymous Russia il sostituto di Eliseev, noto con il nick Radis.