Bimba travolta dall'auto: la madre stava facendo pratica di guida. Attesa l'autopsia della piccola

Una tragedia nella tragedia: la mamma di Aurora, la bimba di sette anni morta travolta da un'auto ieri pomeriggio, stava facendo pratica di guida.

E' il terribile retroscena dell'incidente avvenuto a Casalnuovo, in provincia di Napoli, dove la bambina ha perso la vita dopo essere stata investita da un'Audi A3. La tragedia si è consumata in via Buccafusca, alla periferia del paese, nei pressi della villa comunale.

Al volante dell'auto c'era la mamma, Rosa, 33 anni, e accanto alla figlioletta il compagno, miracolosamente illeso. L'ipotesi al momento al vaglio dei Carabinieri è che in quel momento la donna stesse proprio facendo pratica di guida. Invece di inserire la prima, avrebbe ingranato la retromarcia e per la piccola, che si trovava dietro l'auto turbodiesel, non c'è stato nulla da fare. Una corsa breve ma l'impatto è stato devastante al punto che la bimba è morta sul colpo.