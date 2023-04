Il bimbo che ha perso la mamma durante il naufragio ha lasciato Lampedusa con la sua curatrice

La dottoressa è sposata e ha un figlio adolescente. "La dottoressa negli anni di servizio si è sempre distinta per la sua professionalità ed è esperta nella rianimazione pediatrica e neonatale - dice Marco Palmeri, responsabile della sala operativa del 118 servizio diretto dal medico Fabio Genco - Si è trovata nel posto giusto al momento giusto e il suo intervento per il piccolo è stato importantissimo".

"Mi trovavo al poliambulatorio di Lampedusa. E' stata una decisione concordata con il padre del piccolo. L'ho prima soccorso e accudito e davanti alla tragedia appena consumata mi sono sentita coinvolta e ho espresso il desiderio di potere avere in affidamento, temporaneamente, il piccolo ". Lo dice Alessandra Teresi medico rianimatore del 118di Palermo che si prenderà cura del piccolo che ha perso la madre in un naufragio.

Ieri sera, su indicazione del questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, è stato temporaneamente affidato a una dottoressa medico rianimatore, in servizio al Poliambulatorio . Per tutelarlo e garantirgli tranquillità il piccolo e la sua curatrice hanno lasciato l'isola.

Sin da ieri è partita subito la macchina dell'accoglienza per il piccolo Ismail.

I poliziotti in servizio all'hotspot di contrada Imbriacola, si sono mobilitati per aiutare il piccolo comprando latte, giochini, pannolini e medicinali. "Orgoglio per essere sempre dove c'è bisogno e tristezza per i drammi cui assistiamo" queste le parole pronunciate ieri del questore di Agrigento, Emanuele Ricifari,. "Ci resta la soddisfazione e la crescita interiore che ci danno il sorriso innocente e sincero di Ismail con cui ci impegniamo, come Paese, a offrire una vita di dignità e diritti - ha aggiunto il questore Ricifari - . Quella di un grande Paese con una Costituzione figlia della cultura di accoglienza".