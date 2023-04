Media russi: fermata Darya Trepova, avrebbe ucciso lei il blogger militare Tatarsky

Tra le ipotesi a cui lavora il dipartimento investigativo criminale c'è anche quella secondo cui Darya Trepova sia stata “utilizzata” per commettere l'"atto terroristico", ha detto a Rbk una fonte del Ministero degli affari interni russo. “Forse non immaginava che la statuina contenesse un esplosivo”, sostiene, visto che la donna aveva precedentemente una corrispondenza con Vladlen Tatarsky e aveva partecipato ad altri suoi eventi.

Darya Trepova, 26 anni, era stata inserita nella lista dei ricercati dal ministero degli interni russo. Il suo appartamento era stata perquisito e la madre e la sorella portate in un ufficio investigativo per essere interrogate. Le familiari "non sono state formalmente arrestate. Sono state interrogate e in base a questo verrà presa una decisione sul loro status procedurale", aveva riferito in mattinata una fonte, citata da Interfax.

Stando a quanto riferisce la testimone, sembra che la sicurezza le avesse impedito di portare all'interno il busto del blogger, da lei realizzato per motivi di sicurezza. “Nastya” e Tatarsky avrebbero scherzato e riso, quindi la donna si sarebbe recata alla porta e, preso il busto, lo avrebbe donato a Tatarsky. Lui avrebbe messo la statua su un tavolo vicino, poi ci sarebbe stata una forte esplosione. Smotrova ha descritto persone che correvano in preda al panico, alcune ferite da vetri in frantumi e coperte di sangue.

In un racconto fatto via video, una testimone, Alisa Smotrova , ha detto che una donna, che si faceva chiamare “Nastya”, ha fatto domande e scambiato commenti con Tatarsky durante il dibattito.

Dieci dei feriti sono in gravi condizioni e altri 16, tra cui una ragazza di 14 anni, versano in uno stato di moderata gravità, precisa il ministero, mentre sono positive le condizioni di altri cinque feriti, ai quali viene fornita assistenza medica ospedaliera. Un'altra donna ferita ha rifiutato di essere ricoverata.

Il numero dei feriti nell'esplosione in cui ha perso la vita il blogger russo è salito a 32. "Secondo gli ultimi dati, 32 persone sono rimaste ferite nell'incidente del caffè di San Pietroburgo e una persona è stata uccisa", ha detto il ministero della Sanità in una nota.

Il padre di Dugina, Alexander Dugin, filosofo e teorico politico nazionalista che sostiene fortemente l'invasione dell'Ucraina, ha salutato Tatarsky come un eroe "immortale" che è morto per salvare il popolo russo. " Non ci devono essere colloqui con i terroristi se non per la loro resa incondizionata", ha detto Dugin. "A Kiev deve avere luogo una parata di vittoria" , ha aggiunto.

Nessuno ha rivendicato pubblicamente la responsabilità dell'attacco a San Pietroburgo, ma blogger militari e commentatori patriottici hanno immediatamente puntato il dito contro l'Ucraina, paragonando l'attentato proprio all'uccisione, lo scorso agosto, di Darya Dugina, una commentatrice televisiva nazionalista. Darya Dugina è stata uccisa quando un ordigno esplosivo controllato a distanza, piazzato nel suo SUV, è saltato in aria mentre stava guidando alla periferia di Mosca. Le autorità russe hanno incolpato l'intelligence militare ucraina per la morte di Dugina, ma Kiev ha negato il coinvolgimento.

L'assassinio di Tatarsky potrebbe rivelare ulteriori fratture all'interno del Cremlino e della sua cerchia ristretta. Lo scrive nel suo ultimo report il think tank statunitense Isw (Institute for the Study of the War). Gli analisti dell'Isw definiscono 'strana' la dichiarazione di Prigozhin il quale ha detto che non avrebbe "incolpato il regime di Kiev" per la morte del blogger e di Daria Dugina indicando come responsabile un gruppo di radicali russi.

Tatarsky era noto per i suoi pronunciamenti spavaldi e per la sua ardente retorica a favore della guerra. I blogger militari hanno giocato un ruolo sempre più importante e influente nel flusso di informazioni sull'invasione russa dell'Ucraina. Quasi universalmente hanno sostenuto gli obiettivi della campagna, ma a volte hanno criticato la strategia militare e le decisioni tattiche russe. Allo stesso tempo, il Cremlino ha represso le voci alternative che si oppongono alla guerra, chiudendo gli organi di informazione, limitando l'accesso del pubblico alle informazioni e incarcerando i critici.

Nato nel Donbass, il cuore industriale dell'Ucraina, Tatarsky ha lavorato come minatore di carbone prima di avviare un'attività di mobili. Quando ha incontrato difficoltà finanziarie, ha rapinato una banca ed è stato condannato alla prigione. È fuggito dalla custodia dopo che la ribellione separatista sostenuta dalla Russia è dilagata in Donbass nel 2014, settimane dopo l'annessione della penisola di Crimea da parte di Mosca. Poi si è unito ai ribelli separatisti e ha combattuto in prima linea prima di dedicarsi al blogging.

Tatarsky era tra le centinaia di partecipanti alla sontuosa cerimonia del Cremlino lo scorso settembre per proclamare l'annessione russa di quattro regioni parzialmente occupate dell'Ucraina. La Bbc riporta che il blogger si era recato anche al fronte in Ucraina e aveva acquisito particolare notorietà l'anno scorso dopo aver pubblicato un video girato all'interno del Cremlino in cui diceva: "Sconfiggeremo tutti, uccideremo tutti, deruberemo tutti come necessario. Proprio come piace a noi".

Il gruppo Cyber Front Z, che sui social si autodefinisce "i soldati dell'informazione russa", ha dichiarato di aver affittato il caffè per la serata. "C'è stato un attacco terroristico. Abbiamo preso alcune misure di sicurezza ma purtroppo non sono bastate", ha detto il gruppo su Telegram.

Un sito web di San Pietroburgo ha riportato che l'esplosione è avvenuta in un caffè che un tempo era appartenuto a Yevgeny Prigozhin, soprannominato "lo chef di Putin, il cui nome è stato anche collegato al Gruppo Wagner.

Qualora venisse confermato che Tatarsky sia stato deliberatamente preso di mira, sarebbe il secondo assassinio sul suolo russo di una figura pubblica associata alla guerra in Ucraina. Il servizio di sicurezza federale russo ha accusato i servizi segreti ucraini lo scorso agosto di aver ucciso Darya Dugina, la figlia di un ultranazionalista, in un attentato con un'autobomba vicino a Mosca. L'Ucraina ha negato ogni coinvolgimento.

Ministero Esteri russo omaggia il blogger. Zakharova: Occidente difende reporter ma tace su Tatarsky

Il ministero degli Esteri russo ha reso omaggio al blogger russo. La portavoce del ministero, Maria Zakharova, si è scagliata contro i governi occidentali per non aver reagito all'attacco. Blogger come Vladlen Tatarsky "sono difensori della verità", ha scritto su Telegram Zakharova, aggiungendo che la mancanza di reazione da parte dei governi occidentali "nonostante le loro preoccupazioni per il benessere dei giornalisti e della stampa libera parla da sola". “Colpisce invece la reazione di Kiev, dove i beneficiari delle sovvenzioni occidentali dimostrano una non celata gioia per l'accaduto”, ha concluso la portavoce del ministero degli Esteri russo.

Denis Pushilin, il leader filorusso della provincia ucraina del Donetsk, ha suggerito pubblicamente che per l'attentato è da incolpare l'Ucraina. "È stato ucciso in modo vile. I terroristi non possono fare altrimenti. Il regime di Kiev è un regime terrorista. Deve essere distrutto, non c'è altro modo per fermarlo", ha detto.

Mykhailo Podolyak, il consigliere presidenziale ucraino, ha scritto su Twitter che era solo questione di tempo - "come per lo scoppio di un ascesso maturo" - prima che la Russia venisse consumata da quello che ha definito terrorismo interno. "I ragni si mangiano a vicenda in un barattolo", ha detto.

La reazione dei blogger militari russi: "La guerra lo ha trovato in un caffè di San Pietroburgo"

I blogger militari russi, che hanno finora goduto di ampia libertà dal Cremlino di pubblicare opinioni critiche sulla guerra, hanno reagito con shock alla notizia della morte di Tatarsky. "È stato nei punti più caldi dell'operazione militare speciale ma ne è sempre uscito vivo. La guerra lo ha trovato in un caffè di Pietroburgo", ha detto Semyon Pegov, che scrive sotto il nome di War Gonzo. Alexander Khodakovsky, una figura di spicco tra i filorussi dell'Ucraina orientale, ha scritto: “Max, se tu non fossi nessuno, saresti morto di "vodka e raffreddore”. Ma per loro eri pericoloso, facevi il tuo lavoro come nessun altro. Pregheremo per te, fratello".

Leader miliziani Wagner: “Abbiamo preso Bakhmut. Issato bandiera russa in onore di Tatarsky”

“Questa è la bandiera russa in memoria di Vladen Tatarsky, morto in un'esplosione a San Pietroburgo”. Così il fondatore dei miliziani Wagner Yevgeny Prigozhin ha annunciato la presa di Bakhmut, in Ucraina, dove hanno issato la bandiera russa sul palazzo dell'amministrazione comunale (di Artemovsk). E poi ha aggiunto: “Il nemico è rimasto nei quartieri occidentali”.