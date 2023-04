Esplosione a San Pietroburgo: muore il blogger Tatarsky, 30 feriti. Utilizzata una "statuetta bomba"

Le notizie che arrivano dai media russi non menzionano per ora alcuna rivendicazione di responsabilità. Ria Novosti, citando una fonte, segnala che Tatarsky stava incontrando membri del pubblico e che una donna gli avrebbe regalato una scatola contenente una statuetta che sarebbe esplosa . Il ministero dell'Interno russo ha detto che tutti i presenti nel bar al momento dell'esplosione sono stati "controllati per il coinvolgimento". Il procuratore di San Pietroburgo Viktor Melnik si è recato sul posto, ha riferito l'agenzia di stampa Tass, aggiungendo che "è stata avviata un'indagine".

Secondo i primi elementi comunicati, "alle 18:13 locali, la polizia del distretto di Vasileostrovskiï ha ricevuto informazioni su un'esplosione in un caffè sull'argine Universitetskaïa, al numero 25". Secondo i dettagli forniti alla Tass dalla procura locale, l'esplosione è avvenuta nel caffè "Street Food Bar No. 1" situato lungo la Neva , non lontano dal centro storico di San Pietroburgo.

Il noto blogger russo Vladlen Tatarsky è rimasto ucciso in un'esplosione avvenuta in un caffè di San Pietroburgo. Secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa russe, nell'esplosione sono rimaste ferite altre 30 persone, 24 delle quali sono ricoverate negli ospedali di San Pietroburgo. Tatarsky, il cui vero nome era Maxim Fomin , aveva più di 560.000 follower su Telegram ed era uno dei più importanti blogger militari, che hanno sostenuto lo sforzo bellico della Russia in Ucraina, criticando spesso i fallimenti dei vertici dell'esercito.

Mash, un canale Telegram con collegamenti nelle forze dell'ordine russe, ha pubblicato un video che sembra mostrare Tatarsky, microfono in mano, mentre viene presentato e riceve una statuetta di un soldato con l'elmetto. Secondo Mash l'esplosione è avvenuta pochi minuti dopo.

Tatarsky era tra le centinaia di partecipanti alla sontuosa cerimonia del Cremlino lo scorso settembre per proclamare l'annessione russa di quattro regioni parzialmente occupate dell'Ucraina. La Bbc riporta che il blogger si era recato anche al fronte in Ucraina e aveva acquisito particolare notorietà l'anno scorso dopo aver pubblicato un video girato all'interno del Cremlino in cui diceva: "Sconfiggeremo tutti, uccideremo tutti, deruberemo tutti come necessario. Proprio come piace a noi".

Il gruppo Cyber Front Z, che sui social si autodefinisce "i soldati dell'informazione russa", ha dichiarato di aver affittato il caffè per la serata. "C'è stato un attacco terroristico. Abbiamo preso alcune misure di sicurezza ma purtroppo non sono bastate", ha detto il gruppo su Telegram.

Un sito web di San Pietroburgo ha riportato che l'esplosione è avvenuta in un caffè che un tempo era appartenuto a Yevgeny Prigozhin, soprannominato "lo chef di Putin, il cui nome è stato anche collegato al Gruppo Wagner.

Qualora venisse confermato che Tatarsky sia stato deliberatamente preso di mira, sarebbe il secondo assassinio sul suolo russo di una figura pubblica associata alla guerra in Ucraina. Il servizio di sicurezza federale russo ha accusato i servizi segreti ucraini lo scorso agosto di aver ucciso Darya Dugina, la figlia di un ultranazionalista, in un attentato con un'autobomba vicino a Mosca. L'Ucraina ha negato ogni coinvolgimento.

Ministero Esteri russo omaggia il blogger. Zakharova: Occidente difende reporter ma tace su Tatarsky

Il ministero degli Esteri russo ha reso omaggio al blogger russo. La portavoce del ministero, Maria Zakharova, si è scagliata contro i governi occidentali per non aver reagito all'attacco. Blogger come Vladlen Tatarsky "sono difensori della verità", ha scritto su Telegram Zakharova, aggiungendo che la mancanza di reazione da parte dei governi occidentali "nonostante le loro preoccupazioni per il benessere dei giornalisti e della stampa libera parla da sola". “Colpisce invece la reazione di Kiev, dove i beneficiari delle sovvenzioni occidentali dimostrano una non celata gioia per l'accaduto”, ha concluso la portavoce del ministero degli Esteri russo.

Denis Pushilin, il leader filorusso della provincia ucraina del Donetsk, ha suggerito pubblicamente che per l'attentato è da incolpare l'Ucraina. "È stato ucciso in modo vile. I terroristi non possono fare altrimenti. Il regime di Kiev è un regime terrorista. Deve essere distrutto, non c'è altro modo per fermarlo", ha detto.

Mykhailo Podolyak, il consigliere presidenziale ucraino, ha scritto su Twitter che era solo questione di tempo - "come per lo scoppio di un ascesso maturo" - prima che la Russia venisse consumata da quello che ha definito terrorismo interno. "I ragni si mangiano a vicenda in un barattolo", ha detto.

La reazione dei blogger militari russi: "La guerra lo ha trovato in un caffè di San Pietroburgo"

I blogger militari russi, che hanno finora goduto di ampia libertà dal Cremlino di pubblicare opinioni critiche sulla guerra, hanno reagito con shock alla notizia della morte di Tatarsky. "È stato nei punti più caldi dell'operazione militare speciale ma ne è sempre uscito vivo. La guerra lo ha trovato in un caffè di Pietroburgo", ha detto Semyon Pegov, che scrive sotto il nome di War Gonzo. Alexander Khodakovsky, una figura di spicco tra i filorussi dell'Ucraina orientale, ha scritto: “Max, se tu non fossi nessuno, saresti morto di "vodka e raffreddore”. Ma per loro eri pericoloso, facevi il tuo lavoro come nessun altro. Pregheremo per te, fratello".