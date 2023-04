Darya Trepova confessa ma è mistero: un gruppo di oppositori russi rivendica l'attentato a Tatarsky

" Chiediamo ai cittadini russi di emulare il nostro esempio e di opporre ogni tipo di resistenza al regime criminale russo fino alla sua completa distruzione. I criminali non si sentiranno al sicuro sul territorio russo - la Russia sarà libera!" conclude il messaggio, diffuso anche dal politico russo in esilio Ilya Ponomariov, l'unico deputato che ha votato contro l'annessione della penisola ucraina di Crimea nel 2014.

Nel rivendicare l'attentato si ricorda anche che il bar dove è avvenuta l'esplosione è di proprietà del boss del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin , descritto "come uno dei più famosi criminali russi". L'attacco, spiegano ancora quelli che se ne assumono la responsabilità, "non era diretto contro i civili", ma "tutti i feriti sono sostenitori della campagna militare russa in Ucraina che giustificano i crimini di guerra del regime di Putin".

"Questa azione è stata preparata e perpetrata da noi autonomamente. Non abbiamo contatti e non abbiamo ricevuto aiuto da nessuna struttura straniera, tanto meno dai servizi segreti", ha scritto la cellula dell'ANR di San Pietroburgo sul canale Telegram Rospartizan. Tatarsky, il cui vero nome era Maxim Fomin, era secondo gli oppositori un "istigatore e propagandista" oltre che "un criminale di guerra".

Darya Trepova confessa: “Promettevano di mandarmi a Kiev”

Una prova da superare in cambio dell'espatrio in Ucraina e un lavoro di giornalista in quel Paese. Sarebbe stato questo a spingere la 26enne a consegnare al giornalista e blogger nazionalista la statuetta che poi è esplosa uccidendolo domenica in un caffè di San Pietroburgo e provocando oltre 40 feriti. Questo, almeno, è quanto emerge da stralci dell'interrogatorio pubblicati dal sito indipendente russo Fontanka.

Non c'è conferma, tuttavia, che la 26enne fosse a conoscenza che quel 'regalo' sarebbe dovuto esplodere. "Mi hanno incastrata", ha detto agli investigatori. La Trepova, trasferita ieri da San Pietroburgo, è comparsa oggi davanti alla Corte del distretto moscovita di Basmanny, che ha tramutato il fermo in arresto incriminandola per terrorismo ,con la possibilità dunque di una condanna fino a 20 anni di reclusione.