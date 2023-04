Borrell: "L'ambasciatore Ue in Sudan, Aidan O'Hara, aggredito nella sua residenza"

L'ambasciatore dell'Unione Europea, Aidan O'Hara, è stato "aggredito nella propria residenza" a Khartoum: a denunciarlo Josep Borrell, Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue. Dell'episodio, che si sarebbe verificato oggi, è stato riferito attraverso un messaggio via Twitter.

"Questo fatto costituisce una grave violazione della Convenzione di Vienna" ha scritto Borrell. "La sicurezza delle sedi e dello staff diplomatico è responsabilità primaria delle autorità sudanesi e un obbligo ai sensi del diritto internazionale".

O'Hara è di nazionalità irlandese. A Khartoum sono in corso da sabato combattimenti tra i reparti fedeli al capo dell'esercito, Abdel Fattah al-Burhan, e i paramilitari delle Forze di intervento rapido (Rsf), ai comandi di Mohammed Hamdan Dagalo, detto Hemeti, il "piccolo Maometto". Secondo Volker Peters, inviato dell'Onu per il Sudan, negli scontri hanno perso la vita almeno 185 persone. Sarebbero invece oltre 1.800 i feriti, tra combattenti e civili.

La Casa Bianca ha invocato un "immediato cessate il fuoco" in Sudan, dove i "combattimenti stanno uccidendo i civili e minacciando la stabilità della regione", ma ha escluso al momento "piani di evacuazione coordinati" per il trasferimento all'estero del personale statunitense che si trova nel Paese. Lo ha detto il consigliere alla Sicurezza nazionale John Kirby nel corso di un briefing ristretto con i giornalisti.

"Siamo in contatto stretto - ha aggiunto - con i partner nella regione, l'Unione Africana e la Lega araba". "Questa pericolosa escalation - ha sottolineato - mette a rischio i progressi fatti nei negoziati per la transizione democratica in Sudan".