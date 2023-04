Borrell: "Le marine dei Paesi europei pattuglino lo stretto di Taiwan"

L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha esortato le forze navali dei Paesi membri a pattugliare lo Stretto di Taiwan, lo ha scritto sul Journal du Dimanche. L'Europa deve essere "molto presente in questo dossier che ci riguarda economicamente, commercialmente e tecnologicamente", ha scritto Borrell. "Pertanto, esorto le marine europee a pattugliare lo Stretto di Taiwan per mostrare l'attaccamento dell'Europa alla libertà di navigazione in quest'area assolutamente cruciale".

"Taiwan è cruciale per l'Europa", aveva dichiarato martedì Borrell, durante l'apertura di un dibattito al Parlamento europeo incentrato sulla Cina. "Taiwan fa chiaramente parte del nostro perimetro geostrategico per garantire la pace. "Non è solo per una ragione morale che un'azione contro Taiwan deve essere necessariamente respinta. È anche perché sarebbe, in termini economici, estremamente grave per noi, perché Taiwan ha un ruolo strategico nella produzione dei semiconduttori più avanzati".

I commenti di Borrell arrivano dopo che il presidente francese, Emmanuel Macron, questo mese ha sostenuto che l'Europa non dovrebbe essere un "seguace" degli Stati Uniti in caso di conflitto con la Cina su Taiwan. I commenti di Macron, dopo una visita in Cina, hanno scatenato le critiche di alcuni politici sia negli Stati Uniti che nell'UE. La Cina rivendica Taiwan come suo territorio e ha promesso di portare un giorno l'isola sotto il suo controllo. Ma Taiwan non è mai stata controllata dal governo del partito comunista della Cina continentale.