Borse caute, lieve rialzo per Piazza Affari. Occhi puntati sull'inflazione negli Usa

Sui mercati classico clima di sospensione prima di un dato importante, quello che arriverà sull'inflazione negli Stati Uniti a marzo. Sarà diffuso alle 14.30 ora italiana.

Le attese sono di un calo, dal 6% di febbraio al 5,2%. Ma l'inflazione di fondo, quella depurata dai beni alimentari ed energetici, invece, dovrebbe salire, dal 5,5 al 5,6%. Occhi dunque sui dettagli, anche pochi decimi possono cambiare l'orientamento dei mercati.

In avvio il Ftse Mib di Milano sale dello 0,07%. Nel resto d'Europa Londra +0,24%, Francoforte +0,15%. Grazie al +1,15% di ieri l'indice Ftse Mib si è riportato sopra i 27.500 punti. Dai minimi di metà marzo ha recuperato il 7% e che il rialzo da inizio anno è tornato al +16%.



Quasi immobili anche i future sugli indici di Wall Street: +0,09% per quello sul Dow Jones, -0,10% per quello sul Nasdaq.

Nella notte i listini asitici sono stati prevalentemente positivi, con l'eccezione dell'Hang Seng di Hong Kong (-0,94%). Tokyo +0,57%, Seul +0,11%; Shanghai +0,41%.

Per ora i mercati hanno assorbito le stime al ribasso sull'economia mondiale diffuse ieri dal Fondo monetario internazionale. +2,8% la previsione per quest'anno del Pil globale, +3,0% l'anno prossimo. Per entrambi gli anni c'è stato un ritocco al ribasso di un decimo. Per l'Italia il Pil 2023 è stimanto al +0,7%, in rialzo dalla previsione precedente dell +0,6%, ma inferiore al +0,9% (+1% programmatico) stimato dal governo nel Def.

Tra i motivi di preoccupazione del fondo monetario internazionale c'è la fragilità del sistema bancario, con altre crisi che potrebbero affiorare a causa del ciclo dei rialzi dei tassi, e che avrebbero come conseguenza una netta restrizione del credito bancario.

Tra i titoli a Piazza Affari in evidenza l'avanzata di Iveco, +2,54%, e il calo di StMicroelectronics, -1,24%.