Borse con la retromarcia, si riaccendono i timori per le banche

Le borse partono con la retromarcia nella seconda giornata della settimana tra trimestrali, attesa di dati macro e qualche timore per il possibile riaccendersi di crisi bancarie oltreoceano.

Milano cede un punto percentuale poco dopo il via, solo poco meglio Londra, Parigi e Francoforte.



In Europa così come negli Stati Uniti nel pomeriggio, arrivano una serie di conti trimestrali: Ubs ad esempio ha riportato un calo dei profitti del 52%.



L'andamento dei 30 giorni di borsa per Piazza Affari si annuncia piatto dopo vari mesi di crescita, sull'Italia, e in particolare sullo spread italiano, arriva l'allarme di Goldman Sachs che lo vede a 235 punti a fine anno (oggi siamo a 188) per via dei fondamentali del Paese che, dice la banca, non sono del tutto solidi.



Il 4 maggio è in programma la prossima riunione sui tassi della Bce.