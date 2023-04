Borse deboli, giù in Europa e negli Usa il settore auto

Seduta in rosso per Piazza Affari, che perde circa un punto percentuale appesantita da titoli industriali (in particolare del settore auto) e finanziari.

I risultati del gruppo Tesla negli Usa non sono piaciuti agli analisti - in particolare per il calo dei prezzi delle vetture - e questo sta influenzando il comparto ovunque. Lo stesso titolo Tesla oggi a Wall Street cede quasi l'8%; idem per il titolo Renault a Parigi (-7,7%) mentre a Milano Stellantis è il peggiore e cede oltre il 5%.

Continua in calo anche il titolo Tim (-1,5%): oggi l'assemblea dei soci, in presenza del 53% del capitale. Al mercato il rialzo delle due offerte per la rete fisica di Tim non sono piaciute. Vivendi – il socio maggioritario - vorrebbe 31 miliardi per la rete fisica.

Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco si riallarga a 186 punti base con il rendimento del nostro decennale oltre al 4,3%.

L'euro si è rafforzato e si scambia a 1,0986 contro il dollaro.