Borse europee deboli in attesa del Beige Book

Avvio esitante per le Borse europee dopo una striscia di sedute positive. Milano si muove intorno alla parità, così come Parigi, perde due decimi di punto percentuale Francoforte. E anche in Asia le buone notizie sulla crescita economica in Cina sono già storia passata per le Borse, oggi tutte con il segno meno per effetto delle tante incertezze ancora presenti, dai problemi sul debito del settore immobiliare alla ripresa più lenta del previsto dell'industria cinese, fino ovviamente agli aumenti dei tassi d'interesse che restano all'ordine del giorno.

Per tutti, comunque, occhi puntati su Washington dove oggi pomeriggio sarà pubblicato il cosiddetto Beige book della Federal reserve, il rapporto su condizioni e prospettive dell'economia nei 12 distretti federali americani che è alla base delle decisioni di breve termine sui tassi d'interesse. E che potrebbe dare indicazioni importanti in un momento in cui la politica monetaria resta al centro delle preoccupazioni degli operatori di mercato.