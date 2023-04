Borse europee in calo, oro ai massimi dell'ultimo anno

Seduta contrastata e debole per le borse europee che, con l'eccezione di Londra, +0,37%, chiudono in calo. Milano cede lo 0,57%, in linea con Francoforte e Parigi. Su mercati pesa l'andamento di Wall Street e soprattutto i dati in arrivo dall'economia americana dove i nuovi occupati crescono meno delle attese: 145 mila a marzo contro 200mila previsti. Si rafforza l'oro, sopra i 2.000 dollari l'oncia, al massimo degli ultimi 12 mesi. Stabile il prezzo del petrolio, col Brent poco sotto gli 85 dollari al barile. Scende il prezzo del gas, 44,7 euro. A Piazza Affari in evidenza le utilities, giù gli industriali, male anche Pirelli su ipotesi di uscita dal capitale cinesi di Sinechem: -4,64%.