Borse europee in rialzo, a Zurigo ultima assemblea per Credit Suisse

Partono in lieve rialzo le Borse europee: Milano a +0,19%, Parigi e Francoforte a +0,4, la migliore è Londra che supera il punto percentuale di rialzo.

Gli occhi del mondo finanziario europeo sono però puntati su Zurigo, per l'ultima assemblea degli azionisti di Credit Suisse prima del passaggio a Ubs. Assemblea che si preannuncia rovente: il salvataggio d'emergenza dell'istituto ha infatti ridotto nettamente il valore dei titoli, lasciando scontenti molti azionisti importanti, in testa il potente e ricchissimo fondo sovrano norvegese. Che ha già preannunciato l'intenzione di votare contro la conferma dei vertici della banca, sostenuto anche da alcuni investitori istituzionali americani.

Poco mosse le Borse asiatiche, quasi tutte appena sopra la parità o in rialzo molto contenuto. Con l'eccezione di Hong Kong, che perde mezzo puntopercentuale dopo l'ennesima ondata di vendite sui titoli del settore immobiliare - che non trova pace a quasi un anno e mezzo dalla crisi del colosso Evergrande, ancora in trattative con i creditori internazionali per la ristrutturazione del suo enorme debito.