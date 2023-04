Borse europee miste, sale il prezzo del petrolio

Seduta incerta in Europa dove ha dominato il rialzo del prezzo del petrolio. L'Opec Plus ha deciso per un taglio da 1,66 milioni di barili al giorno, le quotazioni del greggio sono salite di circa il 6%, il Brent è sopra gli 84,4 dollari al barile. Sale anche il gas, 51 euro al mwh. Milano chiude +0,24%, Londra sale di oltre mezzo punto percentuale, lieve calo per Francoforte che cede lo 0,3% dopo il dato sull'indice Pmi manifatturieri di marzo, in discesa a 44,7 punti, più basso della media europea. A Piazza Affari in evidenza i titoli del settore, Eni +4,08%, Saipem +4,34%, Tenaris +3,02%. In luce anche Unicredit +2,99% dopo l'annuncio del buyback. Contrastata Wall Street a metà seduta.