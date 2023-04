Borse europee positive, l'inflazione Usa cala più del previsto

Chiusura positiva ma in rallentamento per le Borse europee. Milano a +0,38%, meglio di Francoforte e Parigi che si fermano rispettivamente a +0,31% e +0,11%. A sostenere il listino principale di Piazza Affari sono ancora i titoli bancari: UniCredit è la migliore del Ftse Mib con un +2,34%, in netto rialzo anche Montepaschi (+1,58%) in scia alla seduta molto positiva di ieri.

Ripiega in negativo invece, dopo una buona apertura, Wall Street: Dow Jones appena sopra la parità a +0,07%, Nasdaq in lieve calo a -0,34%. Questo nonostante il dato positivo sull'inflazione negli Stati Uniti, che a marzo scende al 5%, più delle attese e ai minimi da maggio 2021.

Sul fronte dei cambi, continua a rafforzarsi l'euro nei confronti del dollaro: durante la seduta la moneta unica europea è tornata più volte a toccare quota 1,1 - non succedeva dalla scorsa primavera.

Continua intanto a salire il prezzo del petrolio, con il Brent a un passo dagli 87 dollari al barile e il Wti americano sopra gli 82,5.