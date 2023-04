Borse europee positive, più cauta Wall Street

Chiudono in positivo le Borse europee nella prima seduta dopo la lunga pausa pasquale. Dopo un lieve rallentamento verso metà giornata Milano balza a fine seduta e sale a +1,15%; ferma a +0,37% Francoforte mentre Parigi guadagna quasi un punto percentuale. Più sottotono Wall Street, con gli indici principali contrastati: Dow Jones a +0,25%, Nasdaq a -0,58%. Operatori cauti in attesa del dato sull'inflazione negli Stati Uniti, che sarà diffuso domani pomeriggio - e che potrebbe riaccendere, o spegnere del tutto, le speranza di un'imminente fine della stretta monetaria, quindi del rialzo dei tassi d'interesse. Un clima d'attesa che sul fronte dei cambi spinge l'euro nei confronti del dollaro, riportandolo sopra quota 1,09. Mentre continua a rafforzarsi il bitcoin, che alla quarta seduta positiva di fila supera quota 30 mila dollari - un incremento di quasi il 50% in un mese. Le tensioni non sono comunque del tutto fugate, ne è prova il prezzo dell'oro, bene rifugio per eccellenza, che resta sopra i 2000 dollari l'oncia.