Borse in rialzo, spingono i titoli petroliferi

Aperture positive per le borse europee: la settimana parte bene (contrariamente alle attese). Milano è in rialzo dello 0,30% in linea con Parigi, Londra guadagna già mezzo punto mentre Francoforte è debole, praticamente piatta.

La notizia che ha sorpreso i mercati è la decisione dell'Opec+ di tagliare la produzione di oltre un milione di barili di petrolio al giorno fino alla fine dell'anno. Questa mossa ha spinto immediatamente in alto le quotazioni del Brent (quasi 84 dollari al barile) e del greggio americano Wti (oltre i 79 dollari), con rialzi del 5% circa. Nonostante i timori per i possibili effetti sull'inflazione, i mercati reagiscono bene: scatto dei titoli legati al petrolio.

A Piazza Affari i migliori sono Saipem, Tenaris, Eni.

In Asia borse in rialzo: Tokyo ha guadagnato mezzo punto dopo i buoni dati sulla manifattura giapponese. Shanghai guadagna quasi tre quarti di punto, mentre Hong Kong resta debole.