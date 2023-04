Borse incerte, sugli scudi il petrolio

Avvio debole per Wall Street. Dow Jones e Nasdaq sono intorno alla parità mentre gli investitori attendono i dati economici chiave sul mercato del lavoro. L'aumento dei prezzi del petrolio a seguito degli annunciati tagli alla produzione dell'Opec+ ha rinnovato i timori sull'inflazione, intaccando le speranze che la banca centrale Usa ponga fine agli aggressivi aumenti dei tassi, nonostante i recenti segnali di raffreddamento dei prezzi e le turbolenze nel settore bancario. Sempre sugli scudi il prezzo del petrolio, col Brent vicino agli 86 dollari al barile, il Wti a 81,7 dollari. In Europa la seduta prosegue poco mossa ma in rialzo: Londra ferma, Parigi +0,40% Francoforte +0,65% Milano +0,22%. Lo spread si allarga a 186 punti base, il rendimento decennale è al 4,18%.