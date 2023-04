Borse poco mosse, settimana piatta

Apertura debole per le Piazze continentali, che si avviano a chiudere una settimana sottotono. Milano, Parigi e Francoforte di poco sopra la parità, leggermente peggio Londra.

In mattinata attesi alcuni dati macro, tra cui l'indice Pmi dell'eurozona.



A piazza affari tra gli altri attenzione a Tim (-2,4% in apertura), dopo che l'assemblea dei soci ha bocciato il piano remunerazioni dell'amministratore delegato: un segnale di scarsa fiducia, soprattutto da parte del socio di maggioranza Vivendi e un antipasto di quello che potrebbe succedere il 4 maggio quando sul tavolo ci sarà il dossier rete.



Spread italiano a 186 punti, con rendimento del decennale al 4,28 percento. Gas in calo a 40 euro MWH.