Braccio di ferro tra Meta e Siae: l'Antitrust impone la ripresa delle trattative

Le trattative tra Meta e Siae per l'annosa questione dei diritti musicali devono riprendere immediatamente. La disposizione arriva dall'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha invitato Meta "mantenendo un comportamento ispirato ai canoni di buona fede e correttezza a provvedere a fornire tutte le informazioni necessarie onde consentire a SIAE di ripristinare l'equilibrio nel rapporto commerciale con Meta".

Inoltre, previa autorizzazione di Siae, Meta dovrà ripristinare la disponibilità dei contenuti musicali su Facebook e su Instagram. E' quanto annuncia l'Antitrust, che ha deciso di adottare misure cautelari nei confronti di Meta nell'ambito dell'istruttoria avviata il 4 aprile per presunto abuso di dipendenza economica nei confronti di Siae. Dopo la presentazione delle memorie scritte e l'audizione delle parti, l'Autorità "ha ritenuto che sussistano i presupposti per adottare le misure cautelari in quanto ha individuato la dipendenza economica di Siae da Meta" e sottolinea "come in questo caso i criteri valutativi debbano essere differenti rispetto a quelli utilizzati di solito per gli altri settori economici tradizionali".

"In tale contesto, il comportamento di Meta sembra avere natura abusiva e tale da determinare un danno grave e irreparabile alle dinamiche competitive nei mercati relativi alla gestione dei diritti d'autore, incidendo su tutti i soggetti che compongono la filiera" afferma l'autorità in un comunicato.

Infine, l'Antitrust ha disposto che, in caso di disaccordo tra le parti in ordine alla quantità e alla qualità delle informazioni da fornire da parte di Meta, nominerà un fiduciario che le individui. Il soggetto fiduciario dovrà essere terzo, indipendente e in possesso di adeguata competenza tecnica.