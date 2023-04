Bufera sul Dalai Lama: si scusa per aver chiesto a bimbo di succhiargli la lingua. Il video è virale

A seguito delle feroci reazioni al video da parte del popolo del web, sull' account Twitter ufficiale della guida spirituale è comparso un messaggio di scuse per il suo gesto.

"Sua Santità desidera scusarsi con il ragazzo e la famiglia, così come con i suoi numerosi amici in tutto il mondo, per il dolore che le sue parole possono aver causato", si legge nel tweet. "Sua Santità spesso prende in giro le persone che incontra in modo innocente e giocoso, anche in pubblico e davanti alle telecamere. Si rammarica di questo incidente".