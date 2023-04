Caccia agli orsi in Trentino, Fugatti denunciato dal Partito Animalista Europeo

Dunque per JJ4 le ore sono comunque contate, le ricerche sono in corso.

Questo perché sull'orsa JJ4, individuata tramite il dna come colpevole di aver ucciso Papi, pende un'ordinanza di abbattimento a firma del presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Ma un decreto del Tar (del 14 aprile) ha accolto il ricorso di Lav e altre associazioni dell'8 aprile sulla prima ordinanza di abbattimento emessa dal presidente Fugatti, dice sostanzialmente che JJ4, l'orsa del Peller si può catturare ma per abbatterla serve un parere formale favorevole di Ispra. L'Ispra ha annunciato che la documentazione per l'abbattimento sta arrivando . La Provincia dal canto suo sta preparando ulteriore documentazione da inviare al Tar.

Ieri, 15 aprile, il Partito Animalista Europeo ha depositato atto formale di denuncia , una querela, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento per il tramite degli uffici dei Carabinieri Legione Lazio nei confronti del presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti per i reati di istigazione a delinquere e tentato delitto, artt. 414 e 56 del codice penale.

Ora anche i sindaci delle valli promettono battaglia legale contro gli animalisti