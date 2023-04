Champions League, alle 21 Benfica-Inter: i nerazzurri vogliono riscrivere la storia

Dopo il Porto, eliminato agli ottavi di finale, l'Inter vuole ancora credere alla Champions. Risultato ottenuto in virtù del vantaggio per 1-0 ottenuto all'andata degli ottavi di Champions League, con il gol di Lukaku.

Ma non sarà facile, e Simone Inzaghi lo sa bene. Finora il Benfica ha perso appena tre partite, due in campionato e una in Coppa del Portogallo, ai rigori. E' una delle squadre più forti in circolazione, una macchina creata da Roger Schmidt, allenatore tedesco dalle idee innovative, capace di unire tecnica e velocità, ma anche aggressività in fase di non possesso e ripartenze fulminanti.