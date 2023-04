Champions League, Milan-Napoli: alle 21 un derby italiano per i quarti di finale

Il Milan, sette volte campione in questa competizione, e il Napoli, che per la prima volta nella sua storia arriva a questo punto della kermesse continentale più importante, si affrontano al Meazza per l'andata dei quarti di finale di Champions League.

Un match che ha il sapore di passaggio di testimone, dove si sfidano i campioni d'Italia in carica e quelli che, con molta probabilità, erediteranno il titolo a breve.

Ma la storia non è ancora stata scritta, con i rossoneri che in A sono ancora in lotta per guadagnarsi uno dei primi quattro posti che garantiscono la partecipazione alla prossima Champions e gli azzurri, in testa alla classifica, che viaggiano a +16 sulla Lazio seconda a nove giornate dalla fine, ma che proprio dagli uomini di Pioli hanno ricevuto una sonora sconfitta in casa per 0-4 dieci giorni fa.

I precedenti fra le due squadre:

Vittorie Milan: 68

Pareggi: 52

Vittorie Napoli: 51